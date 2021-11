V Bosni na meji s Hrvaško odprli novo migrantsko naselje

Nedaleč od Bihaća na zahodu Bosne in Hercegovine ob meji s Hrvaško so danes odprli migrantsko naselje, v katerem bodo lahko namestili do 1500 ljudi. V Bihaću pričakujejo, da bo novi migrantski center zmanjšal število migrantov, ki so začasno zavetišče iskali na območju mesta. V Bosni in Hercegovini so lani našteli 12.000 nezakonitih migrantov.

Novo migrantsko naselje se nahaja približno 30 kilometrov od Bihaća na lokaciji Lipa, kjer je bil začasni center, v katerem so migranti večinoma živeli v šotorih ob neustreznih življenjskih pogojih. Na širšem območju Bihaća se večinoma zbirajo migranti, ki potem poskušajo po nezakonitih poteh prestopiti na Hrvaško in nadaljevati pot v katero od zahodnih članic Evropske unije.