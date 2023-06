V čelnem trčenju dva poškodovana, eden v kritičnem stanju

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so sinoči okrog 22.30 posredovali v Sacileju na Pordenonskem, kjer sta čelno trčila dva avtomobila. Dve osebi sta bili poškodovani, eno so iz razbitin potegnili gasilci, pri čemer so morali uporabiti hidravlično orodje. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnima voziloma iz Sacileja in Pordenona, jima je na kraju nudilo prvo pomoč. Eno od dveh so prepeljali z reševalnim vozilom v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Za drugo, huje poškodovano, je priletel reševalni helikopter in so jo prepeljali v videmsko bolnišnico v kritičnem zdravstvenem stanju. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.