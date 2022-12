Pri Trevisu v sosednjem Venetu je danes zjutraj v delovni nesreči umrl 56-letnik iz Sacileja. V tovarni pohištva Furlan, kjer je bil zaposlen, ga je zmečkal stroj. Utrpel je hude poškodbe medenice in nog. Na kraj so prišli reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Suem , ki so mu nudili najnujnejšo oskrbo in so ga intubirali ter gasilci. S helikopterjem so ga nato prepeljali v bolnišnico v Trevisu, kjer je kmalu umrl zaradi poškodb in hude krvavitve. Dogodek preiskujejo pristojne oblasti.