V dijaški dom, kjer je zagorelo, se bodo dijaki lahko vrnili v nedeljo

V dijaški dom na Poljanski cesti v Ljubljani, kjer je včeraj (četrtek) zagorelo, se bodo lahko dijaki vrnili v nedeljo od 16. ure. Se pa v svoje sobe takrat še ne bodo mogli vrniti dijaki, ki bivajo v prvem nadstropju, kjer je zagorelo. Zanje bodo na voljo nadomestne nastanitve.

Že v nedeljo zvečer bo sedem prostovoljcev dijakom na voljo za psihosocialno pomoč. Pomoč bodo organizirali v sodelovanju z ljubljansko civilno zaščito in Rdečim križem. Dijakom bodo v nedeljo na voljo tudi matični vzgojitelji in domska svetovalna služba.

Za več kot 40 dijakov, ki se v nedeljo še ne bodo mogli vrniti v svoje sobe, so znotraj doma uredili nadomestne nastanitve. Eno skupino bodo namestili na drugo stran objekta, v katerem je v četrtek zagorelo, drugo pa v objekt C. Trenutno je za vselitev neprimernih 20 sob.

Koliko dijakov se bo v dom vrnilo že v nedeljo zvečer, je težko napovedati. Nekateri dijaki si strašno želijo priti nazaj, nekatere pa je seveda strah.

V dijaškem domu so fizično zavarovali prvo nadstropje, kjer je prišlo do požara. Intenzivno čistijo skupne prostore in dijaške sobe, razen prvega nadstropja. Pri delu jim poleg dveh čistilnih servisov pomaga večina zaposlenih in mnogi dijaki. Od ponedeljka do srede bodo potekala pleskarska dela na stopniščih in hodnikih drugega dela stavbe.

Vsaj v prvih dneh po vselitvi dijakov bodo v domu zagotovili prisotnost dodatne osebe. Poleg varnostnika bo tudi ponoči prisoten vzgojitelj.

V dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani je včeraj zagorelo okoli 4. ure. Iz objekta, kjer je izbruhnil požar, so evakuirali 363 ljudi, enajst dijakov je bilo ranjenih. Eden je bil v požaru močno opečen, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju.

Od enajstih poškodovanih jih je sicer osem že v domači oskrbi, trije pa ostajajo v bolnišnici. Dijak, ki je bil močno opečen, je še vedno na oddelku intenzivne terapije, so za STA sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra. Njegovo stanje je stabilno.