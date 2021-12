V divji vožnji in trčenju pobeglega kombija umrl migrant

Beg kombija, ki ga je vozil tihotapec migrantov in so ga policisti zasledovali od Kozine do Ljubljane, se je po nori vožnji, več manjših trčenjih in enem silovitejšem končnem trčenju tragično zaključil. V njem je umrl 22-letni državljan Turčije, ki je bil še s petimi državljani Turčije v tovornem delu vozila. Vsi so bili huje poškodovani, vendar njihovo življenje ni ogroženo.

Policisti so včeraj ob 20.10 na Kozini ustavljali kombinirano vozilo peugeot boxer ljubljanske registracije. Voznik se na znake ni odzival, pač pa je zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Policisti so ga začeli zasledovati in na avtocesti skušali večkrat ustaviti z zmanjševanjem hitrosti. Blokirali so tudi izvoze. Voznik je vseskozi vozil nevarno in z veliko hitrostjo tudi preko 180 km/h. Pri Brezovici je trčil v dve službeni vozili policije, kljub temu pa je z vožnjo nadaljeval do izvoza na Tržaško cesto, pri čemer je še večkrat trčil v policijska avtomobila, ki sta ga z upočasnjevanjem hitrosti želela ustaviti. Zapeljal je z ljubljanske obvoznice in nadaljeval z vožnjo po Tržaški cesti proti centru Ljubljane. Med vožnjo je vijugal levo in desno, zato da ga policijska vozila ne bi prehitela. V semaforiziranem križišču na koncu Tržaške ceste je trčil v vozilo občana, ki je bil ustavljen ob rdeči luči na semaforju. Po trčenju je kombi odbilo v levo in je čelno trčil v drog semaforja. Policisti so ga takrat dohiteli in ugotovili, da je bilo v tovornem delu vozila šest oseb. V trčenju je podlegel poškodbam 22-letni državljan Turčije, ostalih pet državljanov Turčije, ki so bili z njim, pa je bilo huje poškodovanih, vendar niso v življenjski nevarnosti.

Lažje poškodovan je bil tudi 18-letni voznik kombija, državljan Kosova s prebivališčem na območju Postojne. Odrejen mu je bil strokovni pregled za droge, zdravila in alkohol.

Kaže, da je vseh šest državljanov Turčije nezakonito prestopilo državno mejo. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, prisotna pa sta bila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Policisti so na izvozu za Senožeče pred tem ustavili avtomobil opel astra, ki je vozil pred kombijem, za katerega sumijo, da je imel izvidniško vlogo. V njem so bili trije Postojnčani, stari dva po osemnajst let in eden devetnajst. Vsem trem je bilo odrejeno pridržanje. Vsi postopki še potekajo. Policija zbira obvestila glede dogajanja. Obravnavajo več kaznivih dejanj.