V Doberdobu in Zgoniku dobro črpajo evropski denar

V sedemletju, ki se izteka, je v Furlanija - Julijska krajina razpolagala z 230 milijoni evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 265 milijoni evrov iz Evropskega socialnega sklada. Več milijonov je priteklo tudi iz drugih programov, na primer iz Interrega Italija - Slovenija, a tu so zneski manjši.

Kam je stekel denar v prejšnjih letih in kdo ga je počrpal, je možno preveriti na portalu Open Coesione. Na razpolago je več pregledov, med temi tudi podrobna statistika, kako so bile posamezne občine uspešne na evropskih razpisih. Sodeč po razmerju med unovčenimi sredstvi in številom občanov, sta na vrhu lestvice furlanski občini Chiopris - Viscone in Moraro. Prva je na prebivalca počrpala slabih 70.000 evrov, druga dobrih 56.000.

Na vzhodnem obmejnem pasu izstopata Doberdob in Zgonik z več kot 29.000 oz. 25.000 evri. Najslabše se je odrezal Števerjan s šestimi evri na prebivalca.