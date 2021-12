S koprske policijske uprave so sporočili, da so pogrešano 10-letnico, ki je v noči na petek padla z maminih ramen med prečkanjem deroče reke Dragonje, danes našli mrtvo. Truplo deklice, državljanke Turčije, so našli približno dva metra pod vodo.

Pri iskalni akciji je sodelovalo kakih 50 oseb; policistov, potapljačev Slovenske vojske, gasilcev, potapljačev podvodne reševalne službe in vodniki reševalnih psov. Na kraju opravljajo ogled, ki ga vodi hrvaška policija.