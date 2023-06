V enem dnevu mesec dežja

Pod največjim udarom padavin so včeraj in danes bili skrajni jugovzhodni predeli Tržaške, kjer so nastajali močni nalivi. V Boljuncu je danes od polnoči do 9.30 padlo še 62,6 litra vode na kvadratni meter, medtem ko jih je včeraj padlo 65 litrov, v niti ne 36 urah torej skupaj 127,6 litra vode na kvadratni meter, kar je več kot povprečna junijska količina. Boljunec je bil tudi danes (vsaj do 9.30) najbolj namočen kraj v FJK. V najmočnejšem današnjem nočnem nalivu malo pred 3. uro ponoči, je trenutna jakost padavin v Boljuncu dosegla 177,2 litra/uro, kar sodi v sam zgodovinski vrh. Nekaterim prebivalcem je velika količina nenadne padle vode povzročala težave in je vdirala v kleti. Posledice nalivov pa so opazne tudi na cestah, kjer so se nabrali gruščevje, manjše veje ter ostanki rastlin, ki jih je odnesla voda.

Drugod po deželi so bile količine dežja manjše, vseeno pa spoštljive, nevihte pa so bile manj izrazite. V Trstu se je tako od včeraj opolnoči do 9. ure danes po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa nabralo 47,1 litra dežja, v Zgoniku 50,8 litra, pri Briščikih 53,8 litra, v Koprivnem 66,4 litra in v Gradišču »le« 35,2 litra. Količine so ravno zaradi nastajanja nalivov različne iz kraja v kraj.

Naši kraji so danes še v območju višinske doline in z južnimi vetrovi priteka zelo vlažen zrak. V glavnem bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Čez dan bo predvidoma postopno več spremenljivosti in bodo ponekod možne občasne delne razjasnitve.

Z jutrišnjim dnem se bo začel krepiti anticiklon in bo postopno več sončnega vremena. Posamezne plohe in nevihte bodo možne zlasti v popoldanskih urah. Od petka bo še več sonca in bo topleje.