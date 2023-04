V FJK se bo pouk začel 13. septembra

Pouk v okviru novega šolskega leta 2023/2024 se bo v Furlaniji - Julijski krajini začel 13. septembra letos in zaključil 8. junija 2024 za osnovne ter prvo in drugostopenjske (nižje in višje) srednje šole ter 30. junija 2024 za otroške vrtce, s čimer bo didaktičnim dejavnostim namenjenih 208 oz. 226 dni. Tako je danes sklenila deželna vlada FJK, ki je na predlog odbornice za izobraževanje Alessie Rosolen odobrila koledar za šolsko leto 2023/2024.

Pouk ne bo potekal ob nedeljah ter ob nekaterih praznikih: to so 1. november (vsi sveti oz. dan mrtvih), 8. december (brezmadežno spočetje), 25. december (božič), 26. december (sv. Štefan), 1. januar (novo leto), 6. januar (sveti trije kralji), 1. april (velikonočni ponedeljek), 25. april (praznik osvoboditve), 1. maj (praznik dela) in 2. junij (praznik republike).

Božične počitnice s prekinitvijo pouka bodo od 27. do 30. decembra 2023 ter od 2. do 5. januarja 2024, poleg tega pouka ne bo med 12. in vključno 14. februarjem 2024 zaradi pustnega torka in pepelnične srede, dalje od 28. marca do vključno 2. aprila 2024 zaradi velikonočnih počitnic.