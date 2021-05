V FJK slabši odziv starejše populacije

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga vztraja pri napovedi, da bodo v naši deželi v začetku junija začeli deliti termine za cepljenje proti covidu-19 vsem starostnim skupinam. Deželni načrt je spet orisal včeraj, potem ko je v centru za cepljenje v Miljah prejel prvi odmerek cepiva, ki ga je razvila družba Moderna. Fedriga je odprtje kampanje množičnega cepljenja za vse napovedal dan po svarilu izrednega komisarja za covid-19 Francesca Figliuola, naj se dežele ne prenaglijo pri širjenju kroga upravičencev, saj je treba še vedno prednostno cepiti starejše od 60 let ter rizične skupine ljudi. V Italiji se 4,7 milijona ljudi, starejših od 60 let, še ni prijavilo za cepljenje, FJK pa na lestvici »skeptičnih dežel« še posebej izstopa zaradi ljudi, starih od 60 do 79 let.

Zaradi slabega odziva starostnih skupin 60–69 in 70–79 so starejši od 40 let v FJK takoj prišli na vrsto. To potrjuje ravno leta 1980 rojeni Fedriga, ki, ne da bi preskakoval vrste, se je na cepljenje prijavil v ponedeljek, 17. maja, ko so začeli deliti termine, prvi odmerek pa je prejel včeraj. Predsednik je včeraj spregovoril tudi o drugem odmerku med počitnicami. »Če nekoga čaka drugi odmerek med poletjem, naj spomnim, da je pri mRNK cepivih termin za drugi vbrizg fleksibilen, saj je drugi odmerek mogoče vbrizgati od 21 do 42 dni po prvem. Nekdo se torej lahko zmeni, da se cepi nekoliko prej ali kasneje. Vse se lahko uredi, pomembno pa je, da se udeležimo kampanje cepljenja,« je pozval Fedriga.