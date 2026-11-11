V FJK za nižine in obmorski pas rumeno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je danes od jutrišnjega (četrtkovega) do petkovega poldneva za nižine in obmorski pas objavila rumeno opozorilo. Pojavljale se bodo obilne do ponekod lahko zelo obilne padavine in nevihte, pihal bo okrepljen veter, pri čemer bo na zahodni obali možno visoko valovanje morja, med drugim opozarjajo.

V četrtek se bodo padavine čez dan okrepile, zlasti v Julijskih predalpah in na Goriškem bodo lahko zelo obilne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 2500 metrov. Možne bodo tudi nevihte. V Lignanu in Gradežu bo zvečer in v noči na petek ob okrepljenem južnem vetru možno visoko valovanje morja, ki bo lahko poplavljalo nižje predele obale, so med drugim zapisali.

V petek se bodo zjutraj zlasti v vzhodnih predelih dežele pojavljale močne do obilne padavine, ki bodo popoldne oslabele. Meja sneženja se bo na Trbiškem spustila na nadmorsko višino 1000-1300 metrov, drugod na 1500-1800 metrov.

Ob morju bo ponoči pihal zmeren jugozahodnik, v popoldanskih urah bo zapihala zmerna do močna burja, ki bo v Trstu lahko dosegala hitrost okrog 100 kilometrov na uro.