Val groženj šolam traja že cel mesec

Evropske države se že mesec dni soočajo z valom bombnih groženj šolam, pri čemer so najbolj pogosti napadi na italijanske izobraževalne ustanove. Že 19. oktobra so jih prejeli na več deset šolah, predvsem na območju Verone, Padove in Vicenze, isti dan jih je bilo več kot sto v Srbiji, več kot 70 na Madžarskem in do 300 na Severnem Irskem, pa tudi na Škotskem. Na Madžarskem so se alarmi nadaljevali še naslednja dneva. V Italiji je nato 2. novembra grožnje prejelo 270 šol v različnih deželah.Včeraj pa podobno sporočilo prejelo tudi okoli 300 šol na Severnem Irskem in 470 na Škotskem, kjer preiskovalci niso potrdili dejanske nevarnosti eksplozij.

Italijanski varnostni organi so ugotovili, da so oktobrske in novembrske grožnje prišle z dveh različnih elektronskih naslovov in so vsebovale islamistične vsebine. V drugih državah pa se pojavljajo tudi ugibanja o povezavah z ruskim ultranacionalističnim okoljem, čeprav dokazov zanje ni. Severnoirska policija je ugotovila, da so sporočila prišla iz tujine, madžarski preiskovalci pa v sodelovanju s tujimi kolegi preverjajo morebitne mednarodne povezave. Zaenkrat niso identificirali nobenih storilcev, prav tako ni dokazano, da za različnimi valovi groženj stoji ista skupina.