Po vlažnem vremenu prihaja solidna hladna vremenska fronta

Po zelo vlažnem jugozahodnem vremenu in pogostih padavinah, ki se bodo nadaljevale tudi danes, bo jutri naše kraje dosegla hladna severna vremenska fronta. Danes bo še oblačno in deževno, pojavljale se bodo povečini rahle padavine, ponekod bo rosilo. Ozračje bo megleno, odstotek relativne vlage bo visok.

Jutri bo naše kraje dosegla solidna hladna severna vremenska fronta, ob njej bo nad severnim Sredozemljem nastal prizemni ciklon.

Jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, ponekod bodo lahko obilne. Možne bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihali bodo južni vetrovi. Temperature bodo podobne današnjim.

V petek bo prav tako oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, ponekod bodo lahko obilne. Nevihte bodo verjetnejše, možni bodo tudi krajevni nalivi. Južni vetrovi se bodo zjutraj okrepili, čez dan bo zapihala močna burja. Temperatura se bo v popoldanskih ali večernih urah naglo spuščala. Meja sneženja se bo proti koncu padavin spustila pod nadmorsko višino 1000 metrov.

V noči na soboto bodo padavine oslabele in ponehale. Hladno bo.

V soboto bo povečini sončno ali zmerno oblačno, jutro bo mrzlo.

V nedeljo bo nekaj več spremenljivosti.