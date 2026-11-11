Stojnice vabijo na Prosek, zvečer bodo igrali Blek Pantersi

Muhastemu vremenu ni uspelo preprečiti, da bi danes na Proseku na polno zaživel praznik svetega Martina. Na dan zavetnika kmetovalcev in na Proseku tudi vaškega zavetnika, so se že dopoldne med stojnicami kopičili pisani dežniki, na Kržadi je dišalo po domačem siru in pršutu. Le na B’lancu, kjer že tradicionalno vsako leto poteka obrtniški in bolšji sejem, se je večina razstavljavcev raje odpovedala prodaji. Nekateri obrtniki pa se niso vdali in so tam vseeno ponujali svoje izdelke.

Uradno je zadnji in obenem najpomembnejši dan letošnjega martinovanja uvedla dopoldanska zdravica na Kržadi s predstavniki tržaške in okoliških občin, rajonskih svetov, Kmečke zveze ter krajevnih društev in organizacij. Medtem ko jih je lani segrevalo sonce, je letos na Proseku nagajalo pravo novembrsko vreme. Vzdušje je bilo kljub temu živahno. Dobro obiskane so bile tudi vaške osmice.

V prostorih sedeža rajonskega sveta za zahodni Kras se je ravnokar zaključila pokušnja vin domačih pridelovalcev, tu bo do 19. ure tudi na ogled likovna razstava Irine Goruppi in Petre Debelis. Ob 16. uri bo maša v cerkvi sv. Martina, ob 18. uri pa nagrajevanje vin v Kulturnem domu. Do 17. ure bo s Proseka prenos oddaje Radia Trst A Bumerang. Ob 18. uri se bo začel koncert skupine Blek Panters.