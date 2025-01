V Franciji zaradi mraza umrli dve osebi

Na severu Francije sta zaradi nizkih temperatur in ledu umrli dve osebi, več deset ljudi je bilo poškodovanih. V departmaju Pas-de-Calais je približno 1000 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Sneženje in led, kot smo poročali, povzročata težave tudi na Otoku. Začasno so zaprli letališče v Manchestru in odpovedali pouk v več šolah v Walesu in na Škotskem.

Kot je za radijsko postajo France Info povedal prefekt regije Hauts-de-France Bertrand Gaume, je v bližini mesta Valenciennes južno od Lilla zmrznil brezdomec. V bližnjem kraju Croix je oseba padla na poledenelem pločniku, si hudo poškodovala glavo in umrla.

Francoski mediji so ob tem poročali o dveh osebah, ki sta bili v prometni nesreči huje poškodovani, in več desetih, ki so utrpeli lažje poškodbe. Zaradi snega je v departmaju Pas-de-Calais približno 1000 gospodinjstev začasno ostalo elektrike. Odpovedali so tudi nekatere vlake.

Zimske razmere so tudi v Združenem kraljestvu ovirale promet in izvajanje pouka v šolah. V noči na četrtek so se temperature spustile do minus 11 stopinj Celzija. Meteorološki urad je izdal opozorila pred snegom in ledom za velike dele Škotske, severno in vzhodno Anglijo, Wales in Severno Irsko. Letališče v Manchestru so zaradi obilnega snega začasno zaprli. Po poročanju britanskega BBC so v Walesu zaradi snega in ledu odpovedali pouk v 80 šolah. Zaprli so tudi več železniških prog.

Na severu Škotske so zaprli več sto šol in vremensko opozorilo pred snegom in ledom podaljšali do petka.