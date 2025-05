»V Gazi je obupno, s humanitarnim delom bomo vztrajali«

Oktobra 2023 je izraelska raketa zadela Ahmadovo hišo. Malček je preživel eksplozijo, pod ruševinami doma v mestu Bejt Hanoun na severu Gaze pa sta umrla mama in oče. Nekaj tednov kasneje je z neba priletela nova raketa, padla je na tržnico, kjer je sirota s stricem Salehom iskala hrano. Ahmadovemu stricu ni bilo pomoči, hudo ranjenega dečka so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Al Aksa, kjer so bili zdravniki prisiljeni obe dečkovi nogi amputirati nad kolenom.

Prvi s pacienti v Italijo

Ahmad se danes spet uči hoditi. Novi nogi je dobil v Italiji, v rehabilitacijskem centru v kraju Budrio pri Bologni. Sem je priletel s stricem Ibrahimom, ki ga je posinovil. Ahmadu se je uspelo iz Gaze v Italijo umakniti po zaslugi nevladne organizacije Gaza Kinder Relief. Otrok se je lani v Trstu udeležil božičnega kosila Skupnosti svetega Egidija. Po kongresnem centru Starega pristanišča v Trstu je švigal s svojim invalidskim vozičkom. Ljudem, kot je Alisa Kireeva, soustanoviteljica Gaza Kinder Relief, gre zasluga, da se je Ahmad lahko brezskrbno igral z vrstniki in ni pristal na seznamu otrok, ki so življenje izgubili od začetka izraelskega obleganja Gaze. »Naša nevladna organizacija je prva, ki je organizirala evakuacijo poškodovanih prebivalcev Gaze v Italijo,« je za Primorski dnevnik povedala Kireeva, sicer po poklicu nepremičninska agentka.

Nevladna organizacija, ki so jo ustanovili leta 2023, je paciente iz Gaze in njihove starše evakuirala v Jordanijo, Egipt, Združene države Amerike in Italijo. Slednja je bila končni cilj kar šestih misij. S prvim tovrstnim humanitarnim letom konec aprila lani je v Trst priletela tudi Weam, 21-letna Palestinka s hudo bolno hčerko Julyo, ki je v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo le dan po prihodu v Trst rodila drugorojenko Mayo.

V Gazi je medtem na čakalni listi za zdravniško evakuacijo na desetine civilistov: »Našega dela ni konec. Vztrajali bomo s humanitarnim delom. Kljub vsem tem naporom pa ostaja 99 odstotkov pacientov še vedno ujetih v Gazi, zaporu pod nebom.«