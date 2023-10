V Gonarsu počastitev spomina na žrtve fašističnega taborišča

V Gonarsu bo jutri (v sredo, 1. novembra) dopoldne svečanost, na kateri se bodo poklonili spominu na žrtve tamkajšnjega fašističnega taborišča, v katerem je med drugo svetovno vojno umrlo 471 slovenskih in hrvaških internirancev. Začela se bo ob 9.30 na tamkajšnjem pokopališču, kjer bo prisotne nagovorili župan iz Gonarsa Ivan Diego Boemo, Deželo FJK bo zastopal predsednik deželnega sveta Mauro Bordin. Najavljeni so med drugim tudi prisotnost oz. pozdravi predstavnikov združenja ANPI – VZPI ter Republike Slovenije in Hrvaške. Sledilo bo polaganje vencev. Ob 11. uri se bo svečanost nadaljevala na območju nekdanjega taborišča, kjer bodo položili venec. Svečanost bo potekala ob vsakem vremenu, so sporočili organizatorji. Namestili so šotore, v primeru močnega dežja pa bo potekala v telovadnici v Ulici Venezia št. 1.