V Dolini županski kandidat tudi Giorgio Marchesich

Govorice so bile včeraj potrjene in v Občini Dolina so dobili še enega županskega kandidata. To je Giorgio Marchesich, ki nastopa v imenu Zveze Svobodnega tržaškega ozemlja, političnega gibanja, ki zahteva polno izvajanje Pariške mirovne pogodbe iz leta 1947.

Ta cilj najdemo tudi med točkami njegovega volilnega programa, v katerem zahteva, da se spoštuje italijanski zakon 3054 z dne 25. novembra 1952 (ki je še v veljavi), ki v celoti zaobjema Pariško mednarodno pogodbo iz leta 1947 in ki predvideva ukinitev davkov na plačah in pokojninah za državljane Svobodnega tržaškega ozemlja. Med Marchesichevimi cilji je tudi širitev prostocarinskih točk na dolinsko obrtno cono: prostocarinski davčni režim že koristi družba BAT in jo zahteva tudi MSC za prevzem tovarne Wärtsilä, zato, naj bi veljal tudi za ostala podjetja v Občini Dolina. Z okoljskega vidika, bi Marchesich družbo Siot prisilil, da rezervoarje za surovo nafto prekrije s kupolami iz steklenih vlaken in tako prepreči širjenje neznosnih smrdljivih emisij, ki jih morajo prenašati prebivalci.

