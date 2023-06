V gorah bo bliskalo in grmelo

Nad večjim delom Evrope je nastalo območje enakomernega zračnega tlaka, zlasti onstran Alp se bo občasno zadrževal nekoliko bolj vlažen in malo hladnejši zrak. Danes in v prihodnjih dneh bo največ sončnega vremena ob morju in deloma v južnih nižinskih predelih FJK, več nestanovitnosti pa bo v gorskem svetu, kjer bodo zlasti v popoldanskih urah nastajale krajevne plohe in nevihte. Posamezni nevihtni oblaki se bodo občasno lahko mestoma spustili do ostalih predelov.

Vremenska slika bo od danes do vključno nedelje v glavnem precej podobna. Po jasnih dopoldnevih bo v popoldanskih urah nastajala kopasta oblačnost in bodo nastajale posamezne krajevne nevihte. Ob morju bodo razen v četrtek in soboto, ko se bo nestanovitnost nekoliko povečala, bolj malo verjetne. Iz dneva v dan bo za kakšno stopinjo Celzija topleje. Proti koncu tedna se bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem približale 30 stopinjam Celzija, ob morju pa bo povečini kakšna stopinja Celzija manj. Ob koncu tedna bo prehodno zapihala burja.