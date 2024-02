V gorah spet močno sneži, padavine tudi v prihodnjih dneh

V gorah Furlanije - Julijske krajine danes po pričakovanjih spet močno sneži. Sneženje je dopoldne zajelo večino gorskih predelov, tudi tistih v nekoliko nižjih legah. Debela snežna odeja prekriva skoraj celoten gorski svet. Ponekod presega višino enega metra. Temperature se bile dopoldne na Višarjah in na Zoncolanu rahlo pod lediščem, drugod povečini rahlo nad lediščem, vendar je ob povečani jakosti padavin vseeno snežilo tudi v nižjih gorskih predelih, denimo v kraju Forni di Sopra, v Plodnu in na Piancavallu. V popoldanskih urah se bo meja sneženja nekoliko zvišala in se bo ozračje rahlo otoplilo. Ponekod ni izključeno, da bo sneg prešel v dež. Drugod v FJK prevladuje oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki so najbolj skromne v južnejših predelih dežele.

V prihodnjih dneh bo na vreme pri nas še vplivalo ciklonsko območje, ki se zadržuje nad severnim Sredozemljem, proti koncu tedna pa višinska dolina s severnoatlantskim zrakom.

Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo povečini na nadmorski višini okrog 1500 metrov, občasno lahko nekoliko višje. V četrtek bo možnost padavin najmanjša in bo povečini prevladovalo suho vreme. Ponekod se bo delno razjasnilo. Ob morju bo zapihala burja.