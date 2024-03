V gostinskem lokalu v Mostu na Soči do smrti zabodli moškega

Na Mostu na Soči se je po informacijah, ki so jih prejele in objavile Primorske novice, včeraj zvečer zgodilo hudo kaznivo dejanje, v katerem je umrl 25-letni moški. Neuradni vir je za Primorske novice povedal, da je osumljeni srednjih let včeraj zvečer v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov zabodel mlajšega moškega.

Na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da je bila sinoči, ob 20.14, policija obveščena o nasilnem dogodku v enem od gostinskih lokalov na Tolminskem, kjer se je sprlo več gostov lokala. Zaradi uporabe ostrega predmeta s strani osumljenega 56-letnega državljana Slovenije je življenje izgubil življenje 25-letni moški, državljan Slovenije, ena oseba pa je bila poškodovana.

Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, na kraju dejanja sta bila tudi okrožna državna tožilka iz ODT v Novi Gorici in preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je odredil sodno obdukcijo umrlega.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so na kraju dejanja osumljenemu odvzeli prostost in bo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku. Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja dodatnih preiskovalnih dejanj, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva okoliščin kaznivega dejanja, ne morejo posredovati.