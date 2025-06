V Karniji je včeraj stekla obsežna iskalna akcija za 73-letno domačinko iz Lauca, ki so jo svojci pogrešali od jutranjih ur, ko je odšla od doma. Za njo so se izgubile vse sledi.

Gasilci, med njimi pripadniki enote SAPR, ki je opremljena z droni, gorski reševalci in prostovoljci civilne zaščite, so jo iskali ves dan. Malo po polnoči so njeno truplo z dronom zagledali v hudourniku Chiantone. Zanjo žal ni bilo pomoči, saj ni več kazala znakov življenja.