V Istri in na Reki skupno 7 novih primerov okužbe

V Istri so od včeraj ob 117 testiranjih potrdili 2 novi okužbi z novim koronavirusom. Trije bolniki so ozdraveli. Aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom je 23, medtem ko je v hišni izolaciji 94 ljudi.

Na Reki so v zadnjih 24 urah potrdili 5 novih okužb z novim koronavirusom, med njimi je tudi uslužbenka vrtca v Matuljih. Zdravstvene oblasti so za 5 uslužbencev in 6 otrok omenjenega vrtca odredile hišno izolacijo. Vsi se počutijo dobro in ne kažejo simptomov.

V Kvarnerju je trenutno 24 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, od teh je bilo sedem potrjenih na otokih. V Gorskem kotarju pa ni aktivnih okuženih.