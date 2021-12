V Italiji cepili že 92.000 otrok

V prvih dneh cepilne kampanje za otroke od 5. do 11. leta starosti so že cepili 92.000 otrok, je povedal predsednik italijanskega nacionalnega sveta za zdravje in koordinator italijanske strokovne skupine za covid-19 Franco Locatelli. Gre za podatek, ki ga lahko pozdravimo z zadovoljstvom, saj potrjuje občutljivost staršev, da zaščitijo zdravje svojih otrok, je ocenil. »Cepljenje otrok je gotovo,« je nadaljeval Locatelli »in omogoča zaščito pred tveganjem, čeprav skromnim, da se razvije hujša oblika bolezni, ter da se razvije, sicer redek, pediatrični večorganski vnetni sindrom. Predvsem pa omogoča zaščito vzgojnih dejavnosti in zagotavlja učenje v razredih ter druge dejavnosti,« je zaključil Locatelli.