V Italiji je voda iz pipe kakovostna, ljudje pa sežejo po plastenkah

Ker imamo srečo, da živimo na območju, na katerem je kakovost vode iz pipe zelo dobra, bi se morali čim bolj izogibati pitju vode iz plastenk. Veljati naj bi moralo pravilo: »kadar lahko, pijmo vodo iz pipe«. Ne le zaradi ekoloških razlogov, a tudi zdravstvenih. Rezultati študije, objavljene v reviji PNAS ameriške Nacionalne akademije znanosti (NAS), so namreč pokazali, da en liter vode v plastenki povprečno vsebuje od 110.000 do 370.000 delcev plastike. Od tega je bilo okrog 90 odstotkov delcev nanoplastike (v povprečju 240.000 delcev na liter vode), ostalo pa mikroplastike. Vse to pa »vstopi« v telo tistih, ki pijejo vodo iz plastenk.

Avtorji študije načrtujejo, da bodo v prihodnosti na enak način testirali tudi vzorce vode iz pipe. Ravno kakovost slednje pa se zelo razlikuje po svetu. Zaradi tega je pitje vode iz steklenic v nekaterih revnejših predelih sveta neizbežna, v drugih pa bi se mu lahko zaradi dobre kakovosti vode iz pipe mirne duše odpovedali. »Uporaba plastenk je praktična, ni pa nobenega razloga, da ne bi pili vode iz pipe, če je ustrezna voda iz pipe na voljo,« so že pred leti svetovali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zelo nenavadno je torej pri tem obnašanje prebivalcev Italije, kjer je voda zelo kakovostna, saj 84,8 % vse vode prihaja iz podzemnih virov, omenjeno razmerje pa je za 20 odstotnih točk boljše od evropskega povprečja. Kljub temu pa po podatkih, ki jih navaja portal Wired, le 29,3 % prebivalcev Italije redno pije vodo iz pipe. Za nameček na Apeninskem polotoku ljudje spijejo v povprečju 223 litrov vode iz plastenke na leto, kar je več kot dvakrat toliko v primerjavi z evropskim povprečjem (87 litrov). V Italiji so tako rekorderji v Evropi, na svetu pa so drugi le za Mehičani (244 litrov).