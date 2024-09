V Julijskih predalpah v 24 urah padle mesečne količine dežja

Količine padavin so bile v četrtkovem in petkovem poslabšanju ob okrepljenih jugozahodnih tokovih po pričakovanjih največje v Julijskih predalpah. V Učji na območju občine Rezija je 24 urah padlo skoraj 400 litrov dežja na kvadratni meter, od katerih kar 310 litrov na kvadratni meter v samih 12 urah. Oba podatka predstavljata nov padavinski rekord. Drugod v Julijskih predalpah je povečini padlo od 200 do 300 litrov dežja na kvadratni meter. V Sloveniji je največ dežja padlo v zgornjem Posočju, kjer so ga v 24 urah krajevno namerili do okrog 400 litrov na kvadratni meter.

Vlažni jugozahodni tokovi so zdaj oslabeli, vremenska slika se je marsikje umirila. Danes pa se našim krajem od severa približuje območje za ta čas mrzlega zraka. Čez dan se bo nestanovitnost krajevno spet povečala in se bodo ponekod pojavljale posamezne plohe in nevihte.

Popoldne ali zvečer bo zapihala burja, zvečer se bo vreme povsod izboljšalo. Občutno se bo ohladilo.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutro bo za ta čas mrzlo.