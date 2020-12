V kaj naj najprej »ugrizne« četrti paritetni odbor

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je 8. oktobra podpisal uredbo, s katero je potrdil sestav Paritetnega odbora za probleme slovenske manjšine, o katerem smo že poročali. Uredbo je včeraj na svoji spletni strani objavilo tudi ministrstvo za deželne zadeve. Naslednji korak na vidiku bo ustanovna seja, na kateri bo odbor med svojimi člani izbral predsednika in podpredsednika.

To pa najbrž še ne bo tako kmalu: zaradi tajnosti glasovanja bi namreč morala potekati ob prisotnosti vseh članov odbora. Tempo bodo torej, kot kaže, diktirali tudi protikoronavirusni predpisi.

Za mnenje o tem, kakšne naj bodo prioritete četrtega paritetnega odbora (prejšnji so bili imenovani v letih 2002, 2007 in 2014), smo zaprosili nekaj članov odbora, in sicer Bojana Brezigarja, Ksenijo Dobrila, Marca Frandolica, Marca Jarca, Petra Močnika, Domenica Morellija in Paola Sardosa Albertinija.