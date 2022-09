V Karniji reševali jadralnega zmajarja

Reševalci službe 118 so s helikopterjem, ki je priletel iz kraja Pieve di Cadore, posredovali na gori Valinis v Karnijskih predalpah, kjer se je danes malo pred 13. uro poškodoval jadralni zmajar. Kmalu po vzletu je 40-letni poljski državljan zaradi močnega severnega vetra strmoglavil, so sporočili gorski reševalci, pri čemer je močno udaril s hrbtom ob tla. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga s helikopterjem prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel močan udarec v hrbet.