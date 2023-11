V kombiju prevažal 25 migrantov

Koprski policisti so včeraj v Podgorju ustavljali kombi s številnimi potniki, toda voznik ni upošteval njihovih znakov in je pritisnil na plin ter pospešeno peljal v smeri Socerba. Ustavili so ga v bližini Kastelca. Voznik je poskusil pobegniti peš, toda so ga kmalu prijeli. Ugotovili so, da gre za 21-letnega državljana Bosne in Hercegovine. V kombiju je prevažal 25 državljanov Turčije, ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način. Vsi postopki bodisi z migranti kot z voznikom kombija še potekajo, so sporočili policisti.