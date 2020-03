V Kopru dva obolela mimo vseh opozoril vstopila v Zdravstveni dom

V Zdravstveni dom Koper sta mimo vseh opozoril vstopila dva obolela moška, poročajo Primorske novic. Okrog 7. ure je v eno čakalnic ambulant vstopil vidno prehlajen moški in povedal, da je bil v Italiji in v stiku z okuženimi s koronavirusom. Takoj so ga napotili na vstopno točko, stavbo ZD zaprli in jo razkužujejo. Že med zapiranjem je vstopil še vidno obolel mladenič, ki dela v Italiji, in tako ogrozil zaposlene, ki so na vhodu ljudem posredovali obvestila o zapori ZD. Zdaj čakajo na testa obeh moških, v najslabšem primeru bo moralo v izolaciji ostati pet zaposlenih.