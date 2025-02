V Kopru mladoletnik moped priredil tako, da je dosegal 141 kilometrov na uro

Koprski policisti so v torek obravnavali mladoletnika, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja v Kopru vozil neregistriran moped. Ta je zaradi predelave presegal določeno hitrost, obenem je imel nameščeno drugo registrsko tablico. S koprske policijske uprave so sporočili, da je želel mladoletnik s kraja pobegniti, ob tem pa oplazil policijsko vozilo.

Policisti so z izrednim tehničnim pregledom ugotovili, da moped presega konstrukcijsko določeno hitrost 45 kilometrov na uro in dosega kar 141 kilometrov na uro. Zato so ga zasegli in ga predali sodnemu izvršitelju, zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog.