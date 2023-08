V Kvarnerju 40 odstotkov sladoledov pod higienskim standardom

V Kvarnerju nekaj več kot 40 odstotkov sladoledov ne izpolnjuje higienskih standardov, so ugotovili na oddelku za zdravstveno in okoljsko mikrobiologijo pri zavodu za javno zdravstvo primorsko goranske županije. Vest, ki jo je objavil časopis Novi list, povzema La voce del popolo.

Po pregledu 75 vzorcev sladoleda v tamkajšnjih gostinskih obratih, so strokovnjaki ugotovili, da jih 31, torej 41 odstotkov, ni bilo zadovoljivih. Rezultat je slabši kot lani, ko kriterijev ni izpolnjevalo 33 odstotkov vzorcev.

Med omenjenimi vzorci so našli povišano število mezofilnih aerobnih bakterij in enterobakterij. Podčrtali so sicer dejstvo, da omenjene vrste bakterij ne škodujejo človeškemu zdravju, pač pa zmanjšujejo higiensko oporečnost sladoledov in dokazujejo pomankljivo higieno pri pripravi ter hranjenju in v posameznih lokalih. Največ spornih vzorcev so zasledili v obmorskih lokalih in na kvarnerskih otokih, so sporočili. Na srečo pa škodljivih patogenih bakterij niso zasledili.