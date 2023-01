V letu 2022 manj prašnih delcev in več ozona

V preteklem letu je bila v FJK zračna onesnaženost zaradi prašnih delcev PM 10 manjša kot v letu 2021, medtem ko so bile pogostejše prekoračitve koncentracij ozona, izhaja iz prvih podatkov, ki jih je objavila deželna agencija za okolje Arpa.

V letu 2022 nobena merilna postaja deželne Agencije Arpa iz FJK ni zaznala 35-dnevnih prekoračitev zakonskega praga 50 mikrogramov na kubični meter zraka, so sporočili, medtem ko so ga leto prej zaznali v dveh krajih.

Največje koncentracije prašnih delcev so tudi v letu 2022 namerili na Pordenonskem zlasti na meji s sosednjim Venetom, kjer pa je šlo le za dnevne presežke, ki so bili vsekakor skladni s 35-dnevnim zakonskim pragom. Koncentracija prašnih delcev PM 10 ni presegla opozorilnega praga niti med obsežnimi poletnimi požari, kar na Arpi pripisujejo lokaciji požarov. Gorelo je namreč v vzhodnih predelih dežele, kjer je navadno zaradi vremenskega dogajanja že itak manj prahu v zraku. Manjše onesnaženje je tudi posledica ugodnejših vremenskih razmer od oktobra do decembra 2022, saj je bilo veliko dežja in so bile temperature razmeroma visoke, zaradi česar je bila potreba po segrevanju stanovanj manjša, so zapisali.

Ozon pa je v letu 2022 povzročal večje težave kot v letu prej, saj so bile prekoračitve ob morju in v nižinah pogostejše. Pomembno vlogo je pri tem odigravalo zelo dolgo sušno obdobje ob afriškem anticiklonu, ki je bil vseskozi prisoten v poletnih mesecih. Temperature so bile zelo visoke in močno sončno žarčenje skoraj vsakodnevno, kar je pospeševalo nastanek ozona.