V Lignanu avtomobil zbil 11-letnega dečka na kolesu

V Lignanu Sabbiadoro je okrog poldneva v Drevoredu Continenti avtomobil zbil 11-letnega dečka iz Sacileja, ki je na kolesu prečkal cesto, pri čemer je odletel dva metra stran in obležal na cestišču. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom, so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Med potjo je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.