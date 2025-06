V Lignanu mladoletnica padla s strešnega okna

V Lignanu se je včeraj zvečer po padcu s strešnega okna huje poškodovala mladoletnica iz Avstrije. Nesreča se je pripetila okrog 23.30 znotraj hotelskega parkirišča.

Dekle naj bi s strešnega okna iz pleksi stekla nad garažo padlo v globino treh metrov, pri čemer je obležala znotraj ograjenega stanovanjskega hišnega vrta.

Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, gasilci in organi pregona. Mladoletnico so prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela hujše poškodbe. Sumijo, da si je med drugim zlomila nogo in medenico. Vzroke nesreče še preiskujejo.