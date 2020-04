V Luki Koper promet poteka normalno

Medtem ko v tržaškem pristanišču beležijo približno 10-odstoten upad prometa, o čemer smo poročali v preteklih dneh, v Luki Koper večjih posledic epidemije za zdaj še niso zabeležili, promet poteka normalno, toda pričakujejo padec. Pristanišče deluje normalno, tako na ladijskem kot na kopnem delu, bodisi v kamionskem kot železniškem prometu, sporočajo. Sicer pa izkoriščajo večnamenskost pristanišča, saj v določenem segmentu beležijo rast pretovora. Glede na razmere v globalni logistiki sicer pričakujejo, da bo pretovora v naslednjih tednih pri nekaterih blagovnih skupinah manj, ne pa pri vseh.

Na vprašanje o morebitnem kopičenju blaga v pristanišču zaradi zaprtih proizvodnih obratov in motenj v dobavi so odgovorili že v začetni fazi krize in omogočali pretovarjanje kamionov na kontejnerskem terminalu tudi ponoči. Tudi država pa je za tovornjake odpravila omejitve ob koncih tedna, tako da prihajajo v pristanišče tudi ob sobotah in nedeljah. Vsi ukrepi so zdaj usmerjeni v maksimalno pretočnost blaga, sporočajo. Uprava meni, da so razmere zelo kompleksne, toda opažajo, da je večnamenrskost pristanišča, podobno kot v krizi leta 2008, prednost koprskega pristanišča.