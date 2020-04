V Luksemburgu načrt za testiranje celotne populacije

Luksemburg načrtuje testiranje vseh državljanov na okužbo z novim koronavirusom. Vseh 625.000 prebivalcev naj bi testirali do konca maja, in sicer 20.000 dnevno, je danes sporočil minister za raziskave in visoko šolstvo Claude Meisch.

Veliko vojvodstvo je kompaktna, majhna, celinska in relativno bogata država v osrčju Evropske unije, a načrt o testiranju vseh prebivalcev je ambiciozen, saj so doslej izvedli skupno 39.000 testov. Doslej so potrdili 3729 primerov okužbe, 88 ljudi je umrlo zaradi covida-19.

Najprej bodo testirali študente in profesorje, ki so jih že povabili v 17 postaj za testiranje po državi v pripravah na vnovično odprtje visokošolskih ustanov 4. maja. Za testiranje vseh prebivalcev naj bi namenili 40 milijonov evrov. Vsi državljani so že dobili pet brezplačnih kirurških mask, prav tako podjetja za svoje delavce, da bi preprečili širjenje okužb, medtem ko vlada rahlja ukrepe.