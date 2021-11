V nedeljo v gorah več reševalnih akcij

Gorski reševalci so v nedeljo v Karnijskih Alpah nad sotesko Chianevate našli truplo avstrijskega 30-letnega alpinista. Moškega so od sobote zvečer pogrešali na območju Paluzze, včeraj so ga mrtvega našli na višini 2250 metrov. Verjetno se je planincu na poti, ki pelje do vrha gore, zdrsnilo na strmem pobočju.

Na Trbižu je starejši par napadel jelen. Par se je sprehajal v bližini stanovanj v Ulici Roma, žival ju je večkrat udarila z rogovi in ju zvrnila na tla. Oba sta bila huje poškodovana, tako da so reševalci s helikopterjem žensko odpeljali v videmsko bolnišnico, moškega pa so z reševalnim vozilom pospremili v bolnico v Tolmeč.

Tako gorski reševalci kot zdravniška ekipa službe 118 so včeraj posredovali tudi v kraju Forni di Sopra, kjer se je moški na gozdni cesti pod kočo Tragonia poškodoval, medtem ko je sekal drva. Odrezano deblo se je ob silovitem pristanku na tla odbilo in udarilo moškega. Reševalci so ga na licu mesta stabilizirali, nato so ga z reševalcem odpeljali v Tolmeč.