V Nemčijo skoraj milijon beguncev iz Ukrajine

Nemčija je od februarja zabeležila skoraj milijon beguncev iz Ukrajine. Skupno je v Nemčijo vsaj začasno vstopilo 967.546 ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, od tega 36 odstotkov otrok, je danes sporočilo nemško notranje ministrstvo. Približno 97 odstotkov jih je ukrajinskih državljanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med odraslimi begunci so tri od štirih ženske, približno osem odstotkov pa jih je starejših od 64 let, je še sporočilo ministrstvo.

»Mnogi v naši družbi so naredili več kot le to, da bi pomagali beguncem,« je dejala notranja ministrica Nancy Faeser in prihod beguncev označila za največje gibanje beguncev v Evropi po drugi svetovni vojni.

Po podatkih konference zveznih ministrov za izobraževanje v Berlinu je bilo konec prejšnjega tedna v nemških šolah vpisanih skoraj 155.000 ukrajinskih učencev.

Od začetka ruske invazije je v Evropo pribežalo več kot 6,6 milijona beguncev iz Ukrajine, je sporočil visoki komisariat urada ZN za begunceUNHCR.

Po podatkih nemškega ministrstva, ki se sklicuje na UNHCR, se je približno 3,8 milijona ukrajinskih beguncev od začetka vojne že vrnilo v svojo domovino. Od tistih, ki so bili registrirani v Nemčiji, je precejšnje število morda odpotovalo v druge države EU ali se vrnilo v Ukrajino, kažejo podatki ministrstva.

Večina ukrajinskih beguncev se želi čim prej vrniti domov, je pokazala julija objavljena raziskava ZN, vendar tega ne nameravajo storiti, dokler se vojna ne konča.