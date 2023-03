Koprski policiti so sinoči ob 20.10 posredovali na cesti med Škofijami in Elarji, kjer sta trčila avtomobila. Ugotovili so, da je 86-letni voznik zapeljal na nasprotni vozni pas, in to ravno v trenutku, ko je pravilno pripeljal 65-letni voznik, pri čemer je bilo trčenje neizbežno. Oba sta bila huje poškodovana. Reševalci so ju prepeljali v bolnišnico. Za povzročitelja sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili policisti.