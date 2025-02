V noči na petek vremenska zaostritev

Do vključno četrtka bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme. Ponekod bo ozračje zamegljeno, mestoma bo lahko tudi nastala megla.

Zlasti jutri se bodo pojavljale rahle padavine, mestoma lahko tudi v četrtek. Postopno bo topleje.

V noči na petek bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal občutno hladnejši severni zrak.

V noči na petek in v petek se bodo pojavljale padavine. Zapihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala. Pritekati bo začel občutno hladnejši zrak. V petek se bo meja sneženja v Sloveniji povečini spustila do nižin. Kot kaže, bi se lahko v drugem delu poslabšanja dež spremenil v sneg, če bodo še padavine, tudi na Kraški planoti.

Proti večeru bodo padavine oslabele in ponehale.

V soboto in nedeljo bo povečini precej sončno, sprva lahko še oblačno in občutno hladneje. Najnižje nočne temperature se bodo razen ob morju povsod spustile pod ničlo, ob morju do okrog ničle. Najvišje dnevne temperature pa bodo povečini pod 5 stopinjami Celzija.