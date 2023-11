V noči na torek prehodno poslabšanje vremena

Naši kraji so trenutno v območju visokega zračnega tlaka. Anticiklon bo danes in jutri zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Jutri bo sicer nekaj več oblačnosti. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. Najvišje dnevne vrednosti bodo do okrog 14 stopinj Celzija, najnižje nočne pa v nižinah okrog 5 stopinj Celzija in ob morju malo pod 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo od severozahoda približevala našim krajem vremenska fronta, ob kateri bo nastal tudi plitev ciklon, ki bo vplivala na vreme pri nas zlasti v noči na torek in v torek dopoldne. V ponedeljek bo že več oblačnosti in se bodo ponekod pojavljale manjše krajevne padavine. V noči na torek se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše. V torek bodo padavine oslabele in ponehale, zapihala bo zmerna burja. Ohladilo se bo. Sredi prihodnjega tedna bo nato nekaj dni prevladovalo stanovitno in precej sončno vreme ob nižjih temperaturah.