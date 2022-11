V novo smučarsko sezono brez podražitev

Smučarska sezona v Furlaniji - Julijski krajini bo po dvoletnih omejitvah zaradi pandemije letos končno stekla s polno paro. Predstavil jo je dopoldne na sedežu Dežele FJK v Vidmu pristojni za produktivne dejavnosti in turizem v deželni vladi Sergio Emidio Bini ob prisotnosti predstavnikov družbe PromoTurismoFvg. Začela se bo v četrtek, 8. decembra in bo trajala z izjemo smučišč Na Žlebeh, kjer bo nekoliko daljša, do 21. marca 2023.

V četrtek, 8. decembra, bodo odprli vseh šest smučarskih središč v FJK. Po minulih investicijah je zdaj na večini prog možno umetno zasneževanje, so povedali. Najpomembnejša novost pa zadeva cene dnevnih vozovnic, ki se niso podražile in so torej ostale nespremenjene v primerjavi s preteklimi sezonami. Gre za edino deželo na območju Alp, kjer se cene niso zvišale, so poudarili, kar bo nedvomno pripomoglo k večji konkurenčnosti.

V vseh šestih deželnih smučarskih središčih, torej v krajih Forni di Sopra-Sauris, na Piancavallu, v Ravasclettu in na Zoncolanu, v Plodnu in kraju Forni Avoltri, Na Žlebeh in na Trbižu bodo smučarji za dnevno vozovnico v visoki sezoni morali odšteti 39,50 evra dnevno, v nizki sezoni pa 28 evrov. Predprodaja se bo začela v torek, 22. novembra, na voljo pa bo tudi na spletu.