V občini Komenda in v Cerkljah neurje povzročilo ogromno škodo

Sredino neurje je po prvih ocenah v Komendi povzročilo za več deset milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, ponekod so tudi brez elektrike.

Po besedah župana Komende Jurija Kerna je v sredo nekaj po 20. uri Komendo prizadelo hudo neurje. Opustošenje je bilo vidno predvsem v vaseh Breg, Potok in Klanec, kjer so razsežnosti ogromne, je dejal.

»Ugotavljamo, da ni ostala niti ena hiša, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe in sten in trenutno se vsi trudimo, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav je pri nekaterih zadeva skoraj nerešljiva,« je Kern poudaril v izjavi za javnost.

Po prvih ocenah in po ogledu območja bo škode za več deset milijonov evrov, zato v občini pričakujejo, da jim bo pri sanaciji po neurju na pomoč priskočila država. Kern je ob tem zagotovil, da bodo storili vse, da občanom zagotovijo varno bivanje.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je samo v Občini Komenda več kot 150 objektov poškodovanih do te mere, da je potrebno neposredno popravilo na strehi s strani gasilcev in pripadnikov uprave za zaščito in reševanje. »Kaj šele tisti, ki so praktično ostali brez ostrešja,» je poudaril direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Spomnil je, da je stanje zelo podobno v občini Cerklje na Gorenjskem, kjer je poškodovanih več kot 30 objektov.

Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skorajda ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za STA.

»Odnesena so določena ostrešja stanovanjskih objektov, porušeni so starejši gospodarski objekti, številni objekti so odkriti,» je povedal župan. Opozoril je tudi na obsežno škodo na kmetijskih površinah. »Kmetijski pridelki - koruza, krompir, žitarice, zelje in vrtnine - so v tem pasu popolnoma uničeni. Tu ne bo zraslo nič,» je dodal.

Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno od 300 do 400 metrov. Na delu območja je padala tudi toča, ki jo je po njegovih besedah v nekaj minutah ponekod nasipalo tudi do pol metra višine, nasipi toče pa so vidni še danes. V spodnjem Zalogu je poškodovanih več kot 30 objektov, prizadetih pa približno 20 družin, je povedal župan.