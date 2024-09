Danes ob 10.40 so policisti prejeli obvestilo, da je v Pivki voznik avtodoma zbil pešca, poročajo Primorske novice. Policisti so na kraju ugotovili, da je na prehodu za pešce v 82-letnega pešca trčil 54-letni voznik avtodoma, nizozemske registracije. Pešca so poškodovanega odpeljali s helikopterjem v ljubljanski klinični center. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.