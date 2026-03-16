Arso poostril vremensko opozorilo: burja bo presegala 100 kilometrov na uro

Naše kraje bo zvečer prešla hladna vremenska fronta. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije. Možna bo tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja, je zapisal Arso. Od 21. ure danes so za jugozahod Slovenije ravno zaradi burje objavili rumeno opozorilo, ki bo veljalo tudi jutri (torek) ves dan do 23. ure. Tedaj bo na jugozahodu Slovenije začelo veljati oranžno opozorilo, in sicer do srede ob 23. uri. Na Arsu pričakujejo, da bodo sunki burje presegali hitrost 100 kilometrov na uro in lahko dosegali do 120 kilometrov na uro. Drugod po Sloveniji bo zaradi okrepljenega vetra opozorilo rumeno. V četrtek bo zaradi okrepljenega vetra veljalo le še rumeno opozorilo za jugozahod Slovenije.