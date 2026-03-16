Tovarno letal za gašenje požarov bodo odprli leta 2032 (video)

V Gorici so danes predstavili projekt podjetja 19/01 iz Rima, ki načrtuje proizvodnjo novih letal za gašenje požarov WF-X. Za proizvodnjo letal bodo zgradili novo tovarno na goriškem letališču, sicer na njegovem predelu, ki spada pod sovodenjsko občino, kjer nameravajo proizvodnjo zagnati leta 2032. Poleg tega bodo zgradili še dve hali v Ronkah, predvidoma do konca prihodnjega leta. V Ronkah bodo letala testirali, medtem ko bo v Gorici potekala njihova montaža, saj bodo dele dostavljali razni dobavitelji, katerih 75 odstotkov bodo predstavljala italijanska podjetja. V Gorici bodo predvidoma zaposlili 1200 ljudi.