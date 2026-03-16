Do Brkinov odslej po prenovljeni cesti

V Brkinih so danes ob prisotnosti ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek uradno predali namenu prenovljeno t. i. slemensko cesto. Prenovili so jo ob gradnji povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom. Domačini so prenovo, ki je trajala skoraj tri leta, čakali več desetletij. Cesta je bila namreč zgrajena pred skoraj 50 leti.

Brkinska cesta povezuje tri občine - poleg Ilirske Bistrice še Divačo in Hrpelje-Kozino. Tokrat so prenovili nekaj več kot 20 kilometrov ceste. Gradnja je trajala od novembra 2023 do konca lanskega leta.

»S tem so Brkini dobili sodobno cesto, pa ne pozabimo tudi na vodovod, saj projekta nekako sovpadata. To bo Brkine še bolj povezalo z vsemi kraji v okolici in prineslo novo kakovost življenja. S tem bodo Brkini še bolj povezani, je na današnji slovesnosti dejal župan Občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.

Pri investiciji je sodelovala tudi Občina Hrpelje-Kozina. Županja Saša Likavec Svetelšek je v izjavi poudarila, da je investicija Brkinom prinesla veliko, saj je razvoj še kako pomemben predvsem od dobre cestne povezave in komunalne infrastrukture. Zato pričakuje, da bodo prebivalci ostajali v teh krajih ali se vanje znova priseljevali.

Dobro sodelovanje z občinami pri projektu je danes izpostavila tudi slavnostna govornica, ministrica Bratušek. Kot pozitivno je omenila tudi to, da je bil skupaj s cesto zgrajen tudi vodovod.

Investicija v prenovo ceste in vodovod je znašala skupaj 23,5 milijona evrov. Država je zanjo primaknila 15 milijonov evrov, ostalo so prispevale občine.