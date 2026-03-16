Za Žižka Trump in Putin govorita isti jezik

»Evropa preživlja veliko krizo, kljub vsemu pa še vedno pooseblja ideale iluminizma in človekovih pravic, za katere se splača boriti.« Slovenski filozof Slavoj Žižek, ki je pri založbi Ponte alle Grazie pravkar izdal novo knjigo Contro il progresso (Proti napredku), v intervjuju za dnevnik La Repubblica pravi, da smo priča novi barbarski civilizaciji, v kateri Donald Trump in Vladimir Putin govorita isti jezik. Ob tem navaja besede ameriškega vojnega ministra Peteja Hegsetha, ki je dejal, da bodo ZDA še naprej udarjale po Iranu, »ki je podoben okrvavljenemu bokserju«. To besede po Žižkovem mnenju so odraz konca civilizacije.

Filozof ne vidi nič slabega, če bi vojna povzročila padec iranskega režima, a zavrača Trumpov napad na Iran, ki se je zgodil na pritisk Izraela. »Trump in Putin poosebljata novo os zla, ki se popolnoma požvižga na mednarodno pravo in skuša reševati probleme s silo.«

Žižek je prepričan, da smo vstopili v obdobje plenilske svetovne politike. Zaradi tega ne smemo po njegovem slediti toku zgodovine, ampak se mu moramo zoperstaviti. V tem okviru se mu zdi Kitajska v primerjavi z ZDA in Rusijo zdi manjše zlo, zato bi se morala Evropa bolj povezati s Kitajsko, če ne drugo, da bi zrahljala njene danes zelo trdne vezi z Rusijo.