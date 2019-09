V Plodnu iskalna akcija v gorah

Gorski reševalci iz Plodna (Sappade) in iz kraja Forni Avoltri ter finančni stražniki, skupno okrog 30 ljudi, iščejo 45-letnega M.B. iz Spinee, za katerim so se včeraj izgubile vse sledi. Moški, ki je na dopustu v Plodnu, se je včeraj odpravil na pohod v gore nad dolino Pesarina, zvečer pa se ni vrnil v bivališče.

Reševalci so ponoči ugotovili, da je pogrešani prispel do bivaka Damiana Del Gobbo na višini 1850 metrov, kjer se je podpisal v knjigo in napovedal, da bo pot nadaljeval do gorskih prelazov Dell’Arco in Siera. Nato je izginil neznano kam. Pri iskalni akciji sodelujejo tudi reševalni psi in helikopter.